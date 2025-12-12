Ahora

Juanma Lamet critica la desvinculación de María Jesús Montero de Vicente Fernández: "Si alguien fue de tu confianza y luego lo pillan, dilo a las claras"

El periodista de 'El Mundo' ha señalado en Al Rojo Vivo que, a su juicio, la estrategia de María Jesús Montero es un error, especialmente al recurrir a lo que él denomina "el conjunto vacío": intentar borrar toda relación previa.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha marcado distancia con quien fuera su hombre de máxima confianza en la SEPI, Vicente Fernández, detenido por la Audiencia Nacional por su presunta implicación en una trama de amaño de contratos públicos.

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet ha analizado en Al Rojo Vivo el giro de Montero: "Me llama mucho la atención que ahora diga algo tan tropical como que no tienen amigos en común o que intente distanciarse", apunta, recordando que Fernández "ha construido con ella su carrera de influencia".

Para Lamet, la estrategia de Montero es un "error". "Cuando tú has tenido a una persona de confianza y luego la pillan a esa persona, no a ti, dilo claro: 'yo ascendí a esta persona, era de mi máxima confianza, pero traicionó esa confianza'".

Lo que considera más criticable es que la ministra recurra a lo que él denomina "conjunto vacío": borrar toda relación previa. "Me parece un error de bulto", concluye.

