Juanma Lamet asegura que sabe que Ábalos tiene "pruebas" de cosas importantes: "Las he visto. Acabarán saliendo"

El periodista ha destacado que los testimonios son "muy importantes", preguntándose por qué hay que exigirle pruebas a Víctor Ábalos y no, por ejemplo, "a Salomé Pradas". "Muchas veces ponemos el listón distinto según quién hable".

Juanma Lamet ha asegurado que "sabe" que José Luis Ábalos tiene "pruebas de algunas cosas importantes", destacando que está convencido de que acabarán saliendo a la luz. "Las he visto", ha señalado.

De momento, el exministro lleva media semana en prisión y no será hasta este próximo jueves cuando sabrá si tendrá que seguir en la cárcel de Soto del Real o, por el contrario, podrá salir y quizás continuar con su nueva estrategia de señalar a varias figuras del Gobierno.

Una estrategia a la que se ha sumado su hijo, Víctor Ábalos. "Cuando estalla el caso, Santos Cerdán fue a casa de mi padre para que no cantara y le ofreció un cheque en blanco en nombre del presidente: el pago de los abogados, un trabajo en la consultora Acento, tertulias televisivas, todo lo que quisiera. Acudió Santos porque, obviamente, en ese momento el presidente no podía contactar con él", ha contado a El Mundo.

Al ver las reticencias por la falta de pruebas aportadas, Juanma Lamet ha querido reivindicar que los testimonios son "muy importantes". De esta forma, ha puesto como ejemplo el de Salomé Pradas en el caso de la DANA, preguntándose por qué a Víctor Ábalos hay que exigirle pruebas y "a ella no".

"Cuenta lo que vio en primera persona y cosas de las que tiene conocimiento de primera mano, igual que Pradas que dice que llamó a Mazón", ha señalado, confesando que cree que muchas veces "ponemos el listón distinto según quién hable".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.