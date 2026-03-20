Juanjo Fernández ve difícil una invasión terrestre en Irán: "Que Israel participe a gran escala con tropas en el terreno es complicado, porque no es su doctrina y dependería de EEUU"
En Al Rojo Vivo, el analista de defensa cuestiona una operación terrestre de Benjamin Netanyahu y advierte: la dependencia de reservistas dificulta sostener una guerra larga y penaliza la economía israelí.
En Al Rojo Vivo, Juanjo Fernández, escritor y analista de defensa, ha analizado la evolución de la guerra en Irán y ha puesto en duda un posible escenario de invasión terrestre. A su juicio, resulta "complicado" que Benjamin Netanyahu impulse una operación de este tipo para derribar al régimen iraní, pese a que él mismo ha llegado a deslizar esa posibilidad: "No se puede hacer una revolución desde el aire", afirmó recientemente.
Fernández sostiene que una intervención terrestre presenta enormes obstáculos. "Lo veo muy complicado por varios motivos. Primero, porque la participación de Israel a gran escala, con tropas sobre el terreno, no encaja con su doctrina militar. Israel no está preparado para proyectar fuerza más allá de sus fronteras: tiene un ejército muy potente, pero orientado a su entorno inmediato, por lo que dependería completamente de Estados Unidos", explica.
A ello se suma, añade, la dificultad de sostener un conflicto prolongado. "Israel basa buena parte de su capacidad en reservistas. Cuando estos están movilizados, dejan de trabajar y la economía del país se resiente, lo que limita su margen en una guerra larga".
El analista advierte además de que para Estados Unidos una operación de gran escala en Irán no sería comparable a conflictos pasados: "No es como Irak. Estaríamos hablando de palabras mayores, con un despliegue mucho más amplio y un coste enorme".
Por último, Fernández anticipa que el conflicto no será breve y podría prolongarse, al menos, "entre uno y dos meses".
