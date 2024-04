"Todo esto me da cada vez más asco". Así de tajante se pronuncia José Ramón de la Morena sobre los escándalos de corrupción que rodean a la RFEF de Luis Rubiales, de quien se confiesa "un engañado": "Yo he sido un engañado de Rubiales, a mí Rubiales me engañó", reconoce en Al Rojo Vivo.

"Rubiales me dijo que venía a limpiar el fútbol español", recuerda el periodista deportivo. "Me contó a mí aquel rollo en el que yo piqué, me decía que él iba a ser un sindicalista y que nunca le verías en un avión de la Federación...", explica.

Sin embargo, cuando llegó el mundial de Sudáfrica, le envió el siguiente mensaje: "Lamento decirte que estoy en el avión de la Federación, que voy camino de la final, que soy directivo de la Federación y que tus intereses no son los míos". "Le mandé a la mierda. Me acuerdo de que le puse todo en mayúsculas: 'Vete a la mierda'", relata De la Morena, que lamenta: "La culpa fue mía, piensas que tienes mucha experiencia y llega un trilero de estos y te termina engañando".

El periodista afirma además que lo que le preocupa es "que no vengan más Rubiales" y advierte de que "tal como está la asamblea del futbol español, Rocha va a ser un sustituto de Rubiales". "Rocha va a ser el próximo presidente si nadie lo remedia, porque es una Asamblea totalmente contaminada, es la Asamblea de rubiales, y yo me sigo preguntando: ¿por qué no vamos a unas elecciones limpias?", denuncia.