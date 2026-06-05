José Muñoz (PSPV) compara la actuación de Leire Díez con la de un "pequeño Nicolás": "No veo que haya conseguido ningún resultado"

¿Qué ha dicho? El portavoz del PSPV en Les Corts ha defendido que el Estado le terminó "parando los pies" a Leire Díez, recalcando que "ninguna causa judicial de las que dijo que podría frenar, las frena".

José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts valencianas, ha expresado su confianza en Pedro Sánchez respecto al caso Leire Díez, afirmando que cree en su desconocimiento sobre los hechos revelados en el sumario. Aunque admite preocupación por los descubrimientos, enfatiza la necesidad de contextualizar los eventos y diferenciarlos de la trama Kitchen del PP. Muñoz describe a Leire Díez como un personaje similar al "pequeño Nicolás", sin resultados concretos en sus intentos de influencia. Contrasta esta situación con la trama Kitchen, originada desde altas esferas ministeriales y policiales, mientras que el caso Díez es frenado por el Estado.

José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts valencianas ha confesado que él cree a Pedro Sánchez cuando dice que no sabía nada de todo lo que se ha ido descubriendo con el sumario del caso Leire Díez.

"Yo le creo", ha confesado, aunque admite que todo lo que van descubriendo "les preocupa". Sin embargo, ha recalcado que es importante contextualizar todo lo ocurrido, diferenciándolo de la trama Kitchen del PP.

"Lo que he leído es que hay una persona, que es Leire Díez, que aparece en 2024 en Ferraz diciendo que tiene unas grabaciones del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que está siendo investigado por la Kitchen", ha recordado. "Entiendo que el secretario de Organización se interesa y se conforma esta trama", ha añadido.

A partir de ese momento, José Muñoz ha señalado que lo que ve es que comienza a actuar como "una especie de Mortadelo y Filemón" en la que va a diferentes instituciones para "intentar influir". "Lo que se descubre es que no hay ningún resultado", ha defendido.

De esta forma, ha destacado que existe una clara diferencia con la Kitchen, indicando que si hubiesen querido montar una claca del Estado, hubiesen hecho como en dicha trama del PP y hubiese estado implicado "el minsitro de Interior, que tiene un poder muy importante en la cúpula policial".

Sin embargo, al contrario de esto, en este caso quien actúa es Leire Díez, a la que considera como "un personaje parecido al pequeño Nicolás" que dice tener acceso a casi todo.

En cuanto al acceso que tenía a gente importante del partido como el número dos del PSOE o la directora general de al Guardia Civil, el portavoz del PSPV ha explicado que entiende que esto fuese así por la información relevante que decía tener.

Pese a esto, ha recalcado que ella va diciendo que tiene "más capacidad" de la que realmente posee. "En la práctica, no veo que haya conseguido ningún resultado porque le van cerrando puertas", ha defendido.

Por tanto, ha zanjado diciendo que la diferencia con la operación Kitchen es que la trama del PP viene "de una cúpula ministerial y policial", y el caso Leire Díez es de una persona "con información privilegiada" que se plantea este tipo de cosas y a la que el Estado "le para los pies". "Ninguna causa judicial de las que dijo que podría frenar, las frena", ha señalado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.