El PP ha realizado unas polémicas declaraciones sobre Correos y el proceso del voto por correo para las elecciones generales del 23J. "Le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos porque es fundamental", ha indicado Feijóo, poniendo en duda la imparcialidad de la empresa pública.

Unas declaraciones que a José Enrique Monrosi le parecen muy peligrosas. El periodista ha confesado que le preocupa que "la calle se descontrole por el desgaste de las reglas del juego". De esta forma, considera que es muy peligroso que la gente se piense que es verdad "que Pedro Sánchez le da instrucciones a los jefes de Correos para que los votos no lleguen a la gente como ha insinuado el líder del PP".

José Enrique Monrosi considera que, aunque algunos hayan visto las declaraciones de Feijóo como un acierto político para ganar las elecciones, a él lo que le preocupa es saber qué pasará el 24 de julio si finalmente la derecha no consigue el resultado que espera. "Estoy hablando de que las cosas sigan funcionando y la calle no arda si no pasa lo que la derecha quiere", ha zanjado.