El PP va un paso más allá en sus insinuaciones sobre intereses del Gobierno de Sánchez en que no lleguen todos los votos por correo del 23J. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha insistido en que la dirección actual de Correos "tiene la obligación de poner todos los medios" a disposición para que "ninguno de esos dos millones y medio" de votos que están previstos que se soliciten "se pierdan o no puedan materializarse". "Y lo que se está produciendo es que a las fechas que estamos no hay medios suficientes para que eso se pueda garantizar", ha criticado.

En una entrevista en la Cadena Cope, la dirigente del PP ha insistido en que esta denuncia no solo la hace el Partido Popular, sino que la formación política pone "voz" a las reclamaciones que hace el propio personal de la empresa pública. "Tenemos la obligación de exigir que se refuerce al máximo todo ese personal, que se amplíen los horarios en lo que sea necesario para que se pueda garantizar el ejercicio al derecho fundamental al voto", ha reiterado obviando que ya se han ampliado horarios y ampliado el personal de Correos para estas semanas electorales.

Así, la portavoz parlamentaria del PP ha reiterado que la actual dirección de Correos "tiene todos los datos y no pone todos los medios que le están pidiendo" ante la gran solicitud de peticiones para votar por este sistema. "Se resiste a ellos. Evidentemente debiera de ser más diligente y, si no lo es, puede parecer que no quiere serlo", ha insinuado Gamarra, para recordar después que el actual responsable de la compañía, Juan Manuel Serrano, tiene "relación directa" con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al ser su antiguo jefe de Gabinete.

Las palabras de Feijóo

Estas palabras llegan después el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, iniciara la polémica el miércoles en un mitin en Murcia junto al expresidente Aznar.

Esto decía Feijóo pidiendo acudir a votar de forma masiva al PP: "Os recuerdo también que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana tarde y noche". "Le pido a esos carteros con independencia de sus jefes que repartan todos los votos porque es fundamental".

"Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber, a todos", ha prometido, algo que no podrá cumplir independientemente del resultado.

La contundente respuesta de Correos

Horas después de esas dudas sobre la profesionalidad y los posibles intereses de Correos, el entre público emitía varios comunicados. En primer lugar, Correos trasladaba que ya tienen "presupuestado y comprometido" el pago de las horas extra a sus profesionales. Correos también recordaba que, desde el 30 de mayo, está tomando "y tomará" las medidas "necesarias" para garantizar el debido funcionamiento del voto por correo, que estas elecciones batirá todos los récords con más de 2,5 millones de solicitudes.

La empresa ha contratado a 19.400 personas de refuerzo para este periodo, insistiendo en que "seguirá contratando todos los efectivos que sean necesarios" para garantizar el voto por correo.

En un segundo comunicado mucho más duro, Correos ha defendido su profesionalidad y rigor, sobre todo a lo largo de cada una de las convocatorias electorales vividas a lo largo de su historia.

"Durante todos sus años de actividad y en todas las etapas, ha demostrado su compromiso con la sociedad española prestando aquellos servicios públicos que se le han encomendados con eficacia y en beneficio de la ciudadanía. Lo que incluye, por supuesto, la gestión del voto por correo", defiende Correos.

"Correos quiere mantenerse al margen de debates que pretenden socavar las instituciones y los servicios públicos del país. Correos defiende la profesionalidad de todos sus empleados y empleadas y de los servicios que lleva desarrollando a lo largo de sus más de tres siglos de historia", critican, una respuesta directa a esas palabras de Feijóo y esos supuestos "jefes" que podían interferir en un proceso que cumple con todos los estándares.

"El proceso de voto por correo en España es seguro y garantista. La Junta Electoral Central, organismo independiente, es el encargado de auditar el proceso y de asegurar que se realiza con todas las garantías para la ciudadanía", sentencian desde Correos.

