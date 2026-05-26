Joaquim Bosch: "Hay elementos objetivos que justifican la imputación de Zapatero, pero esto no significa que la causa llegue a juicio o que haya una condena"

El magistrado considera "lógico y obligado" el aplazamiento de la declaración de Zapatero ante el juez por la complejidad del sumario y pide prudencia con las joyas halladas en la caja fuerte: "Hoy no tienen relevancia jurídica directa en la causa".

Joaquim Bosch, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, ha analizado el contenido del sumario del caso Plus Ultra y el auto de imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la investigación cuenta con elementos suficientes para justificar la apertura de la causa.

"Creo que, más allá de algunas cuestiones más vistosas o llamativas que se han difundido estos días, lo más relevante del sumario desde una perspectiva jurídica es que viene a corroborar lo que ya adelantaba el juez en el auto de imputación", ha explicado Bosch. "Hasta ahora solo conocíamos la resolución judicial, pero no los indicios ni las diligencias concretas que sustentaban esa decisión. Y una vez analizadas las actuaciones, en mi opinión, sí aparecen elementos objetivos que justifican claramente la imputación".

El magistrado, no obstante, ha querido subrayar que esa valoración no implica ni una condena ni siquiera que el procedimiento termine necesariamente en juicio: "Eso no significa en absoluto que vaya a haber condena ni siquiera que el caso llegue a juicio. Estamos ante una causa compleja, larga y jurídicamente muy farragosa".

"Estamos ante una causa compleja, larga y jurídicamente muy farragosa"

Aun así, Bosch considera que el sumario sí incorpora documentación relevante: "Existen contratos importantes que vinculan a quien el juez identifica como supuesto testaferro de Zapatero con empresarios relacionados con Plus Ultra y con determinados pagos. También aparecen movimientos económicos según los cuales Julio Martínez, señalado como presunto hombre de paja, habría realizado pagos posteriores a Zapatero. Todo ello conforma un conjunto de indicios que, jurídicamente, sostienen la línea de investigación".

El magistrado sí ha introducido matices sobre algunos aspectos de la instrucción: "Puede haber cuestiones más discutibles, como la referencia a la sociedad mercantil en Dubái o la calificación inicial de organización criminal, algo que suele incorporarse al comienzo de muchos procedimientos y que posteriormente en ocasiones acaba decayendo". Sin embargo, añade que esas objeciones son "periféricas" respecto al núcleo de la investigación: "En líneas generales, y siempre respetando plenamente la presunción de inocencia y el derecho de defensa de Zapatero, creo que la imputación está más que justificada como punto de partida procesal".

"El aplazamiento era obligado"

Respecto al aplazamiento de la declaración judicial solicitado por el expresidente, Bosch considera que era una decisión prácticamente inevitable: "El aplazamiento era obligado por dos razones fundamentales. La primera, la falta de tiempo material: apenas una semana para estudiar miles de folios con hechos complejos y distintos delitos. Y la segunda, la necesidad de preparar adecuadamente una estrategia de defensa".

"El derecho de defensa exige no solo leer el sumario, sino también realizar comprobaciones, recabar documentación y analizar todas las diligencias. De no haberse concedido el aplazamiento, se habría producido una limitación clara de derechos fundamentales", ha señalado. "Además, si el juez hubiese mantenido la fecha inicial, Zapatero podría simplemente haberse acogido a su derecho a no declarar y solicitar posteriormente una nueva comparecencia una vez estudiada la causa. Habría sido absurdo. Por eso creo que tanto la petición de la defensa como la decisión del instructor fueron completamente lógicas y coherentes con las garantías constitucionales".

Sobre las joyas halladas en la caja fuerte investigada por la UDEF, Bosch ha pedido prudencia y ha rebajado su relevancia jurídica en este momento de la investigación: "En los casos de corrupción, muchas veces el impacto mediático y el escándalo visual terminan teniendo más peso que la verdadera trascendencia jurídica. Y las joyas, evidentemente, generan una imagen muy potente".

Sin embargo, insiste en que, hasta ahora, no existe conexión probada entre esas piezas y los delitos investigados: "A día de hoy, las investigaciones de la UDEF no hablan en ningún momento de pagos realizados mediante joyas o bienes de lujo a cambio de favores políticos. Todo lo que aparece en el sumario hace referencia a transferencias y movimientos de dinero".

El magistrado explica que las joyas deberán ser analizadas por la Policía Judicial, aunque advierte contra conclusiones precipitadas: "La UDEF tendrá que tasarlas, investigar su origen y comprobar si existe algún vínculo con la presunta trama de tráfico de influencias. Pero ahora mismo no hay ningún dato que permita afirmar que Zapatero cobrara joyas a cambio de actuaciones ilícitas".

Bosch considera que el hallazgo puede contribuir al impacto público del caso, pero no necesariamente fortalecer la acusación penal: "En un contexto de enorme escándalo político, es fácil que se genere la sensación de que existía una corrupción descontrolada y que incluso se pagaba ‘a paletadas de joyas’. Pero esa conclusión sería, hoy por hoy, completamente errónea. Habrá que esperar a lo que determinen las investigaciones policiales y judiciales".

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