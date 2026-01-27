Joan Tardà da la razón a Gabriel Rufián sobre los decretos ómnibus del PSOE: "No tienen sentido"

Joan Tardà se suma a las palabras de su compañero de ERC, Gabriel Rufián, que ha criticado al Gobierno por hacer "esta especie de leyes gazpacho, que están mal hechas": "Pero es el mal menor y yo reivindico el 'malmenorismo' frente al fascismo, que es lo que viene", decía Rufián.

La revalorización de las pensiones llegaba este martes al pleno del Congreso de los Diputados, pero todo apunta a que no saldrá adelante porque el Gobierno mete esta medida dentro de un decreto que incluye otras muchas, como la moratoria de los desahucios, medida con la que ni PP ni Junts están de acuerdo.

"Estamos acostumbrados a que el Gobierno actúe o haga esta especie de leyes o iniciativas gazpacho que están mal hechas, pero es cierto que es funcionamos así desde hace tiempo", decía Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, a los periodistas que estaban en la Cámara Baja.

Pero "es el mal menor. Y yo reivindico el 'malmenorismo' frente al fascismo, porque lo que viene es puro fascismo. Y eso significa sobre todo legalizaciones y encarcelamientos", aseguraba contundente. Estas declaraciones podemos verlas también en el vídeo que ilustra esas líneas.

Algo en lo que estaba de acuerdo el antiguo portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, y así lo expresa desde la mesa de debate de Al Rojo Vivo: "Estoy completamente de acuerdo con él. De hecho, creo que Rufián sienta cátedra".

Es evidente, asegura Tardà, que hay que reconocer el contexto en el que está este Gobierno y el conjunto de la sociedad. Y es evidente también, añade Tardà, que "el PSOE no aprenda": "Yo que lo he sufrido años atrás, en otras legislaturas, no tiene ningún sentido estos decretos ómnibus donde se coloca de todo, sabiendo que iba a ocurrir lo que ha ocurrido o que va a ocurrir con Junts".

Es por ello que, según Tardà, debería haber, en este sentido, una actuación más meticulosa y separar, por ejemplo, lo que atiende a las pensiones de aquello que "es suficientemente conflictivo como para que merezca otro tratamiento". Por ejemplo, todo aquello que está relacionado con la vivienda.

Tácticamente, podría ser de interés en otros contextos, pero no hoy en día, según Tardá, porque "refleja debilidad o quizás una cierta indolencia parlamentaria": "Es evidente que esto ya ocurrió el pasado año respecto a las pensiones, y tuvieron que hacer un otra iniciativa conjuntamente con Junts, que como ha manifestado, no se opone a la revalorización de las pensiones. Ni tampoco el PP.

Por tanto, si ambos partidos no se oponen a las pensiones (sí a otras cosas), "¿qué sentido tiene poner en el mismo Real Decreto ley las pensiones con aquello que genera una división entre las fuerzas que de alguna manera invistieron a Sánchez? No entiendo cómo uno se puede tirar piedras en su tejado", concluye Tardà.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.