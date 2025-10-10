Jesús Núñez, sobre Netanyahu: "Conseguida la liberación de rehenes, sigue teniendo las manos libres para hacer lo que quiera"

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) ha destacado que Netanyahu no va a hacer nada que "ponga en peligro" su cargo, porque tendría que "enfrentarse a la Justicia".

Jesús Núñez ha destacado que Netanyahu tiene la posibilidad de evitar que se liberen presos, como exige Hamás. "Lo que ha firmado y aprobado el Gobierno israelí deja fuera la lista de prisioneros", ha aclarado.

De esta forma, ha explicado que en el acuerdo alcanzado con Hamás solo se habla de alto el fuego, de la liberación de las 48 personas a manos de las milicias palestinas y de la retirada de las tropas israelíes.

"Netanyahu no va a hacer nada que ponga en peligro su cargo como primer ministro, porque tendría que enfrentarse a la Justicia", ha asegurado. Por tanto, ha indicado que lo que ha hecho ha sido "trocear la propuesta de paz de Trump".

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) ha señalado que, conseguida la liberación de rehenes, Netanyahu "sigue teniendo las manos libres para hacer lo que sea, incluyendo el intercambio de prisioneros".

