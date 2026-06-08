Jesús Bastante: "León XIV está enfocado en el multilateralismo, en la guerra, en la lucha del más poderoso y en los riesgos de la IA"

El periodista Jesús Bastante reacciona en este vídeo al histórico discurso que ha dado el papa León XIV en el Congreso de los Diputados. Es la primera vez que un papa visita la Cámara Baja.

Tras escuchar el discurso que ha dado el papa León XIV en el Congreso de los Diputados, en lo que ha sido un momento histórico en nuestro país ya que por primera vez un papa ha visitado la Cámara Baja, el periodista Jesús Bastante, de 'Religión Digital', quiere hacer algunas matizaciones.

En su discruso, el papa León XIV ha llamado a la altura política y a aplicar el diálogo frente a las diferencias ("en una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz"), ha criticado que en Europa se abogue por el rearme como respuesta a las crisis, ha pedido "protección, acogida y oportunidades reales de integración" para los migrantes y ha criticado también, sin nombrarlos, al aborto o la eutanasia.

Según explica Bastante, es importante tener en cuenta el enfoque de cada papa. Esto es, "es cierto que la gran diferencia entre los últimos papas son en qué ponen el enfoque. Este papa está enfocándose en el multilateralismo, en la en la guerra, en la lucha del más poderoso y en los riesgos de la inteligencia artificial, en el contexto de hoy. Pero evidentemente, un papa de Roma no va a estar a favor del aborto ni de la eutanasia".

Pero, atendiendo a su discurso, que ha durado 20 minutos, detalla el periodista, "la referencia a la defensa de la vida al principio y al final, dentro de toda la dignidad de la persona, ha sido muy breve y evidentemente tiene que decirlo". Por ello, "creo que sacar los pies del tiesto respecto a esto, es no entender lo que piensa la Iglesia. El propio Papa Francisco también decía cosas muy duras sobre el aborto y sobre la eutanasia, pero cambiaba el foco.

De este modo, "Francisco estaba más enfocado en los desplazados, en los vulnerables y yo creo que León XIV enfocado en los grandes conflictos internacionales y en pensar en el mundo que nos dejará después de que se vaya Trump", concluye Bastante.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido