Inés García, tajante tras el tuit de Puente sobre los incendios: "Se puede hacer una crítica sin tirar de un chiste macabro"

La presentadora ha destacado en Al Rojo Vivo que el ministro puede criticar la gestión del PP sin necesidad de tirar de "chistes macabros" cuando hay personas que se están "jugando la piel" para apagar los incendios.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado de "sinvergüenzas" al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" durante los incendios que afectan a la comunidad.

Posteriormente, ha respondido a un mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole si Mañueco le había contado "qué tal el tiempo en Cádiz" y avisándole que en Castilla y León "está calentita la cosa".

Imma Lucas ha reaccionado a la polémica que ha generado este mensaje, señalando que, aunque está de acuerdo en que el ministro "se ha pasado", ha señalado que hay que ponerlo en contexto.

La periodista ha recordado que Puente es de Valladolid y está a 20 kilómetros de León. "Ha puesto de relieve qué se ha hecho en nuestros bosques desde los incendios de Zamora desde el 2022", ha indicado.

Una afirmación a la que Inés García ha querido hacer una puntualización. La presentadora ha destacado que se puede hacer una crítica y señalar que Mañueco no está en el terreno cuando su comunidad vive uno de los momentos más críticos, criticar las condiciones de los bomberos o que no se haya hecho nada en inverno, "sin necesidad de tirar de un chiste macabro".

Un momento que ha aprovechado para recordar que ahora mismo hay personas que "se están jugando la piel" para apagar los incendios y gente que ha visto "arder un paraje natural" que para ellos es fundamental.