El vicepresidente de Castilla y León, García-Gallardo (Vox), no acudió al minuto de silencio por el asesinato de Béjar. Además, en las Cortes solo habló de asesinato a una mujer, pero sin hacer referencia a un asesinato machista. Un asunto sobre el que Inés García le ha preguntado a Elías Bendodo en Al Rojo Vivo, y es que allí gobierna junto al popular Fernández Mañueco.

"No puedo defenderlo", ha indicado el coordinador general del PP, dejando claro que ellos no pueden responder por las actitudes que comentan algunos de sus dirigentes. Sin embargo, la presentadora ha seguido insistiendo recordándole que es un asunto que les compete puesto que Vox gobierna en Castilla y León con el PP.

Una afirmación a la que Bendodo ha respondido reiterando que "son partidos distintos". Un momento que ha aprovechado para comparar esta relación con Bildu y el PSOE. "No es lo mismo, no nos haga trampas, Bildu no gobierna con los socialistas", le ha recordado Inés García.

La presentadora ha utilizado las mismas palabras que había empleado antes Bendodo para hablar de la posible reunión del PP con Junts, diciendo que "hablar no es lo mismo que acordar", para recalcarle que "acordar no es lo mismo que gobernar".

"Bildu no gobierna, pero el PP con Vox sí", le ha indicado, una afirmación a la que el coordinador general del PP ha reaccionado utilizando la misma respuesta. "Somos dos partidos distintos y hay cosas en las que no coincidimos".