Salvador Illa niega en redondo que vaya a acabar haciendo president a Carles Puigdemont para proteger a Pedro Sánchez, como mantiene el Partido Popular. "Hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica lo que vamos a hacer porque así lo han decidido los ciudadanos de Cataluña otorgándome una mayoría en el Parlament, una victoria en votos y escaños", asevera en Al Rojo Vivo, donde reitera su intención de presentarse a la investidura.

"Asumiré el compromiso que adquirí durante la campaña electoral, que es presentar mi candidatura y espero que el resto de formaciones políticas no bloqueen", asegura Illa, que añade: "Yo no he bloqueado estos últimos años, espero que nadie lo haga". "Sobre el lenguaje que algunos y algunos utilizan, pues cada uno tiene su forma de expresarse y yo voy a mantenerme en el registro del respeto, la educación y el mirar hacia adelante. Algunos parece que añoran tiempos pasados", desliza el líder del PSC.

Así, Illa insiste en que los socialistas no darán el Govern a Puigdemont: "Eso lo sabe todo el mundo, incluso lo sabe la señora [Dolors] Montserrat", sentencia, después de que la candidata 'popular' a las elecciones europeas le haya tachado de "marioneta" de Sánchez y haya aventurado que "tendrá que entregar la Generalitat" a Puigdemont para que "se pueda mantener agonizando en La Moncloa".

"Allá ellos, todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer, que es presentar mi candidatura tal y como me comprometí a hacerlo durante la campaña, porque así lo han querido los ciudadanos de Cataluña el 12 de mayo", agrega, reivindicando que en las urnas obtuvo unos resultados "bastante claros para todo el mundo que los quiera mirar con objetividad".

En cuanto a las negociaciones con ERC, Illa ha avanzado que "habrá contactos estos días, es normal que los haya" y ha defendido que "es momento de tener oficio político y esto requiere discreción".