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Ignacio Urquizu, tras el revés en el Congreso a la prórroga de alquileres: : "Existe una mayoría contraria a medidas progresistas"

En Al Rojo Vivo, Ignacio Urquizu analiza el revés del Gobierno tras tumbar el Congreso la prórroga de los alquileres, con el 'no' de Junts y la abstención del PNV. Asegura que la legislatura no peligra, pero advierte de serias dificultades para gobernar.

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En Al Rojo Vivo, Ignacio Urquizu ha analizado el nuevo revés del Gobierno tras el rechazo del Congreso a la prórroga de los alquileres, con el 'no' de Junts y la abstención del PNV.

A su juicio, este resultado refleja la aritmética parlamentaria actual: "Existe una mayoría de derechas desde el minuto uno. No siempre se articula, pero cuando se plantea una medida progresista, esa mayoría conservadora acaba alineándose". En este sentido, ha apuntado que partidos como PNV y Junts, aunque incompatibles con Vox, comparten una base ideológica que dificulta la aprobación de este tipo de iniciativas.

Sobre la estabilidad del Ejecutivo, Urquizu ha sido tajante: "La legislatura no peligra". Según ha explicado, no se dan las condiciones para un adelanto electoral, ya que aún queda tiempo de mandato y el presidente no tiene intención de disolver las Cortes.

No obstante, ha advertido de las dificultades para gobernar: "Otra cosa distinta es que se aprueben medidas o haya presupuestos. Eso es muy complicado, porque no hay una mayoría a favor de algo, pero sí una mayoría en contra: contra las propuestas progresistas y contra un Gobierno del PP con Vox".

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