El periodista Ignacio Escolar analiza la "enorme competencia" que ha habido siempre entre los partidos independentista de Cataluña deJunts y ERC, la cual cree que puede condicionar el rumbo de las negociaciones. "Ha generado muchos problema en el pasado", explica el periodista.

De este modo, asegura que como Junts parece que había logrado un acuerdo para la amnistía, desde ERC dicen que sólo eso no vale, que hay que ir también a por el referendum, porque si no Junt se apuntaría el tanto. "me da la sensación de que ERC y Junts están sobreactuando en poner el foco en el referendum".

"El único riesgo que tienen estas negociaciones, que por lo demás van bastante encarriladas, es que esta competencia entre ERC y Junts haga que otra vez más, en el juego de la gallina, se tiren por el precipicio".