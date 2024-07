Ignacio Escolar ha reaccionado al cambio de discurso de Alberto Núñez Feijóo sobre los menores migrantes. El periodista ha destacado que le hubiese gustado que el líder del PP hubiese mantenido su postura de la semana pasada, cuando hablaba de solidaridad para hacer frente a esta situación.

Sin embargo, el líder del PP ha cambiado de estrategia endureciendo su discurso y asumiendo uno de los bulos de la ultraderecha al acusar al Gobierno de "meter" a menores migrantes no acompañados en aviones y dejarlos en "determinados barrios".

El periodista ha destacado que cree que la migración es un tema que debería gestionarse "entre todos y sin dramatismos", señalando que no hay que generar una alarma que realmente no existe. "No hay ese problema de convivencia ni de violencia, como intenta vender Vox cada semana, en relación con la migración", ha asegurado.

De esta forma, ha confesado que cree que están generando un problema de alarmismo "donde realmente no lo hay".