Ignacio Escolar, sobre la gestión de la tragedia: "Es mejor un ministro que comparece que uno del que no sabemos dónde está en un momento así"

El director de 'eldiario.es' analiza en Al Rojo Vivo la gestión de la tragedia ferroviaria por parte de Óscar Puente, que comparecerá este jueves en el Senado tras los últimos accidentes ocurridos en España.

En Al Rojo Vivo, el director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, ha analizado la gestión política de la tragedia ferroviaria por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, que comparecerá este jueves en el Senado tras los últimos accidentes ferroviarios ocurridos en España, que han dejado 46 personas fallecidas. Entre ellas, una víctima en el siniestro de Rodalies en Gelida y 45 en el accidente de Adamuz.

Durante su intervención, Escolar ha comparado la actitud del ministro con la de Carlos Mazón durante la gestión de la DANA y ha defendido la importancia de dar explicaciones públicas en momentos de crisis. "Es preferible que, en una circunstancia así, un responsable político salga a dar entrevistas y ruedas de prensa a que se calle, se esconda en su despacho o ni siquiera sepamos dónde está en el momento de la tragedia", ha afirmado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.