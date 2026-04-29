Ignacio Escolar analiza la declaración de Aldama: "O el Aldama que visita a Sánchez en febrero del 2019 viene del futuro o no acaba de cuadrar"

En Al Rojo Vivo, el director de 'eldiario.es' señala contradicciones en el relato de Víctor de Aldama y asegura que varias fechas "no casan con la realidad". El periodista cuestiona su versión y cree que busca "salir lo más indemne posible" del proceso judicial.

Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es', ha analizado en Al Rojo Vivo las declaraciones de Víctor de Aldama en una jornada clave del juicio por el caso mascarillas, centrada en esclarecer cómo se adjudicó material sanitario durante la pandemia y el presunto pago de sobornos al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Escolar ha puesto el foco en una contradicción temporal en el relato del empresario: "Hay unas fechas que ha dado Víctor de Aldama que no casan demasiado bien con la realidad. Él explica que se vio con el presidente en esa famosa foto, en el teatro, en ese selfi que se hicieron, y que ahí Pedro Sánchez le dijo: 'Sé lo que estás haciendo, gracias por todo'. Y lo presenta como la prueba de que ahí está el número uno".

Sin embargo, el periodista ha desmontado esa versión apoyándose en el calendario de los hechos: "Esa foto es del 3 de febrero de 2019. Está bastante documentado porque corresponde a la presentación de la candidatura de Pepu Hernández al Ayuntamiento de Madrid. Ese día es el único en que se han visto, no se han visto más".

Además, ha recordado que la propia investigación sitúa el inicio de los pagos meses después: "En la trama, en los pagos y en la investigación judicial también está acreditado cuándo empieza a pagar Víctor de Aldama a Koldo: el 10 de diciembre de 2019. Es decir, aquí hay un problema de máquina del tiempo".

Escolar ha ironizado sobre esa incoherencia y ha cuestionado la credibilidad del testimonio: "O Aldama, que visita a Pedro Sánchez en febrero de 2019, viene del futuro, o no acaba de cuadrar la explicación que ha dado hoy. Como muchísimas de las cosas que ha dicho, que no tienen más allá del derecho de un acusado a inventarse cosas para intentar salir lo más indemne posible de un proceso".

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