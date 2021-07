Durante la madrugada del sábado al domingo, Ibón Gutiérrez, vocal de Mas Madrid, sufrió junto a un amigo suyo una agresión homófoba. Un acto de violencia que se suma a la escalada que está sufriendo el colectivo LGTBI y que el joven ha querido denunciar por distintas vías.

En este sentido, entrevistado en el programa Al Rojo Vivo, Gutiérrez relata cómo fue el ataque. Concretamente, alrededor de las 3 de la mañana, estaba con su amigo en la calle Conde Duque de la capital. Un grupo de 5 personas se acercó a ellos pidiéndoles tabaco y, en cuanto les dijeron que no tenían, les pidieron las cervezas que tenían en la mano. Se negó a dárselas y empezaron las increpaciones.

"Seguimos caminando y al ver que nos negábamos nos empezaron a insultar: maricones de mierda, por qué no le das un piti a mi amigo, maricón", recuerda que gritaban. Fue en ese momento cuando el propio Gutiérrez se giró para decirles que les dejaran en paz, cuando al girarse, llegó el golpe: "Recibí un manotazo en el lado derecho de la cara, me quede en shock", expresa.

"Lo que más me inquieta es qué podría haber pasado"

Tras el ataque, los jóvenes se marcharon y el vocal y su amigo procuraron tranquilizarse en un portal. Avisaron a la policía, que les animó a denunciar, pero la angustia seguía (y sigue) ahí: "Hoy, pensándolo en frío, te pones a pensar en lo que podría haber sido. Al final se quedó en un manotazo, pero pensar que mi amigo y yo podríamos haber acabado peor es lo que más me inquieta en estos momentos", lanza.

Ante esto, Ibón insiste en la necesidad de denunciar, y da algunos consejos para las personas que se hayan visto en una situación parecida: "Lo primero es que no la gente no está sola y hay muchas asociaciones que pueden ayudar. En Madrid, está el Observatorio contra la lgtbifobia, así como la policía, que en estos casos nos ayuda".

Ibón recalca en diversas ocasiones la importancia de denunciar, "aunque pueda haber un proceso judicial en el que se pueden vivir momentos desagradables". También razona el por qué del aumento de las notificaciones por agresiones homófobas, poniendo más el foco en la capacidad del colectivo para movilizarse que en una escalada de los ataques como tal.

"Hay un claro incremento de este tipo de agresiones, y lo notamos porque en los medios se habla mas del tema. También en las redes sociales la gente se anima a contar públicamente sus experiencias, que sufren amigos, conocidos e incluso gente desconocida. Cada vez nos animamos más a denunciarlas", asevera.

Por ello, concluye su mensaje recordando que es fundamental no dejar pasar estos delitos, y recordando la importancia de la visibilidad. "Es lo que tenemos que hacer para que nuestros agresores no salgan impunes, que es lo que ocurre si no denunciamos y no nos implicamos", sentencia.

Por su parte, fuentes policiales han confirmado a laSexta que investigan la agresión sufrida por Ibón. Según declaró él mismo en comisaría, los autores fueron un grupo de personas de nacionalidad latinos y africanos, que la policía trata de identificar ahora, de acuerdo con las autoridades.