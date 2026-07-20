Guillermo Moreno explica que los jugadores han recibido un anillo, estilo NBA, por ser campeones del mundo: "Se estrena este año"

Los jugadores de la selección española, además de una mini réplica de la Copa del Mundo, han podido llevarse a casa otro recuerdo de su victoria. Este año, como novedad, han recibido un anillo, estilo NBA.

La Copa del Mundo pertenece a la FIFA, por lo que ninguna selección puede llevarse la original a casa. Sin embargo, los jugadores de la selección española sí que han recibido otros detalles para poder tener un recuerdo de su victoria en el Mundial 2026 tras ganar a Argentina.

Además de una mini réplica de la Copa, que antes no se daba, los jugadores también han recibido un anillo. Un detalle que es una novedad incorporada este año.

"Lo han estrenado este año, es un anillo estilo NBA", ha explicado Guillermo Moreno, señalando que este detalle se ha estrenado para seguir la línea de esa intención de "copiar algo del deporte americano".

Una intención que también ha quedado reflejada en cómo este año ha habido una pausa de media hora para realizar una actuación musical con varios artistas como Madonna, Shakira o Justin Bieber, recordando al espectáculo que se realiza en el descanso de la Super Bowl.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.