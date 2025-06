Gemma Robles, sobre la ley de amnistía: "Es una verdad como un templo que esto ha ayudado a que se pacifique la situación en Cataluña"

El Tribunal Constitucional avala la amnistía, con 6 votos a favor y 4 en contra. Ello ha dejado al PSOE dividido, con críticas de Felipe González y Emiliano García-Page, al PP criticando al tribunal que ayudó a formar, y a Junts celebrando a medias una victoria incompleta.

Ante este panorama político, esta ley de amnistía supone, para Gemma Robles, directora de la Red de Contenidos de Prensa Ibérica, algunas "verdades indiscutibles" que quiere destacar frente a todas las críticas que está suponiendo el aval final del Constitucional a esta ley. Y todas ellas, según Robles, son las siguientes:

Que Sánchez dio este paso porque quería ser presidente y este era un requisito indispensable para ello. Que después de aquello, el presidente se vio afectado por unos cambios de opinión, incluidos algunos juristas de su equipo; que esto ha ayudado a que se pacifique la situación en Cataluña; que en estos momentos hay un presidente socialista que ha vuelto a incorporar a Cataluña en actos institucionales; que la amnistía no solo no le ha perjudicado [a Salvador Illa] para eso, sino que le ha ayudado hasta el punto de que, para que gobierne, hay una serie de alianzas con partidos independentistas, que a su vez participan en debates del Congreso de los Diputados que tienen que ver con España y no solo con Cataluña; y que el líder de la oposición también se acercó a hablar con Junts, como primera fuerza más votada de las elecciones generales de julio de 2023.

Por todo ello, recalca Robles, que "Felipe González puede decir lo que quiera como expresidente de España, igual que José María Aznar"; aunque "sinceramente, con personas que hablan mucho de los errores de quienes les han seguido y muy poco de los propios. No creo yo que a Felipe González se le pueda llenar la boca hablando de corrupción en el Gobierno o de políticas de Estado que son delictivas, según han dicho los propios tribunales. Algo sabe él de eso", concluye la periodista.