Todo apunta a que lla querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal parece que, la semana que viene, se archivará algo que incluso, los populares intuyen. La querella se presentó en base a unas informaciones de prensay no al informe de la UCO sobre el caso Koldo, informe que no recogía nada al respecto.

"El PP tomó una decisión complicada sobre si ir hacia adelante con la querella o no, no tanto por ésta, sino porque ha decidido que va a explotar la vía judicial contra el PSOE", afirma la periodista Gemma Robles, directora de la Red de Contenidos de Prensa Ibérica.

No deja de ser una decisión, añade Robles. "La de ir contra el Gobierno con casi todo, porque la moción de censura aún no está sobre la mesa porque su relación con otras formaciones no ha mejorado lo suficiente. Y esto tiene ventajas y también riesgos para el PP". En el vídeo podemos ver completa su intervención.