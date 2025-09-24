Garzón, sobre el caso del novio de Ayuso: "Es absurdo seguir diciendo que es una inspección, hay una investigación"

El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha analizado el caso de González Amador, señalando que el desenlace normal es "la apertura de un juicio oral". "Hay indicios más que suficientes", ha destacado en Al Rojo Vivo.

Baltasar Garzón ha analizado el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, destacando que aquí hay dos ámbitos: el debate político y el judicial.

"Hay indicios más que suficientes, incluso una aceptación en su momento de responsabilidad por parte de la defensa de González Amador", ha recordado, destacando que en el debate político la "interferencia política" es clarísima.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha recordado que se han pronunciado sobre este asunto tanto el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Lo confunden todo", ha asegurado, destacando que es absurdo que se siga diciendo que esto es una inspección. "Hay una investigación muy seria de la Agencia Estatal Tributaria, de la instrucción judicial y de la Fiscalía", ha recordado, indicando que el desenlace normal de todo esto es "la apertura de juicio oral".