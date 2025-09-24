Carmen Morodo señala cuál es el problema de la polarización actual: "Quienes están al frente de las instituciones, se las están cargando"

La periodista ha criticado que tanto PSOE como PP acusen a los jueces de actuar "en clave política" cuando se trata de casos que afectan a su partido. "No creo que tengamos una justicia donde todos los jueces sean así".

Carmen Morodo ha analizado la actualidad política tras los casos que han salido a la luz y que afectan al novio de Isabel Díaz Ayuso o al hermano y la mujer de Pedro Sánchez.

La periodista ha indicado que estamos viviendo un momento en el que la polarización es tal, que quienes están al frente de todas las instituciones "se las están cargando" con la manera que tienen de gestionar.

En concreto, ha criticado que tanto PSOE como PP acusen a los jueces de estar politizados cuando se trata de casos que afectan a su partido. "No creo que tengamos una justicia donde todos los jueces sean así", ha destacado.

Aunque ha admitido que, desde el punto de vista penal, ve hechos en la instrucción del juez Peinado que le parecen "cuestionables", ha dejado claro que ella se queda con "el respeto" y con ver "cómo acaban cada uno de los procedimientos".

En cuanto al análisis político, ha reconocido que es evidente que lo que está ocurriendo genera "una erosión reputacional" en el Gobierno que va a más. "De aquí a que se acabe la legislatura, de esto no nos libra nadie", ha asegurado, señalando que tiene sus dudas sobre el efecto electoral de este clima.