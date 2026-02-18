García Aller, sobre el PP tras pedir en tromba la dimisión de Marlaska: "Yerra en el tiro porque está aventurando hechos no probados"

La periodista Marta García Aller analiza la reacción del PP tras conocer la denuncia que una policía ha interpuesto por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. En el vídeo, los detalles.

Tras conocer la denuncia por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, el PP se ha lanzado en tromba a pedir la dimisión de Marlaska: "Da náuseas verle ahí sentado", han dicho.

"Creo que el PP está aventurando hechos todavía no probados y dándolos como que lo fueran. Y creo que yerran el tiro, porque no hace falta que el ministro Marlaska supiera todo esto para ser responsable de lo que sucede en una organización tan jerárquica como la Policía", afirma la periodista de 'El Confidencial', Marta García Aller.

"Si se ha producido esta violación del número dos de la Policía a una subordinada, que, además, pidió ayuda por los cauces que entendió y no se le ayudó a tiempo, y ahí es responsable el responsable de la organización", añade la periodista. Por lo que "no entiendo por qué el PP se lo juega todo así", afirma.

Por otro lado, según García Aller, no sabemos si la violación se produjo o no (porque de momento todo es presunto) pero lo que sí sabemos es que "la víctima o presunta víctima había pedido ayuda. Entonces, ¿no han funcionado los protocolos? Porque eso sí es responsabilidad del ministro", subraya.

Pero claro, puntualiza, "a lo mejor el PP no quiere ir por la responsabilidad invigilando, porque se haría muy obvio todo lo que sería responsable el PP de Madrid con las denuncias de acoso sexual que el PP ha ignorado", puntualiza García Aller, haciendo referencia a la actitud del PP con respecto al caso de las denuncias por acoso sexual de una edil de Móstoles al alcalde.

A lo que Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, reacciona: "La estrategia del PP de Madrid es una vergüenza respecto a las denuncias de la concejala de Móstoles". Y es que, para García Aller, tal como sentencia: "No hace falta saber algo para ser responsable políticamente de lo que está sucediendo en tu organización".

