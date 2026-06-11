García Aller carga contra Óscar López: "Está confundiendo la libertad de expresión con la responsabilidad del ejercicio del cargo institucional que ostenta"

La periodista critica las palabras de Óscar López sobre jueces que "prevarican" y le acusa de confundir la libertad de expresión con la responsabilidad institucional, advirtiendo de que sus declaraciones "hablan más como candidato que como ministro".

"Está confundiendo el ministro la libertad de expresión con la responsabilidad del ejercicio del cargo institucional que ostenta", ha señalado la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller al analizar las palabras de Óscar López, tras afirmar que "hay jueces que prevarican". Se trata de unas declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública en el contexto de la acumulación de frentes judiciales abiertos en los últimos meses contra el Gobierno y el PSOE.

García Aller ha cuestionado el tono y el alcance de esas afirmaciones, especialmente por la referencia directa a la prevaricación en el ámbito judicial: "Escuchándole, sobre todo ayer, cuando hablaba directamente de prevaricar, no dijo todos los jueces, sino unos pocos, entiendo que son los que justamente los que están abriendo causas contra su partido, que ya es casualidad. Entiendo que los que están abriendo causas contra el PP cuando es la Gürtel lo que se juzga, esos no son los que prevaricar".

La periodista ha insistido en que este tipo de mensajes pueden tener consecuencias institucionales, al desdibujar los límites entre la opinión política y la responsabilidad de gobierno: "A mí me parece que Óscar López, en este caso y en sus declaraciones de ayer, que me parecieron especialmente graves. Habla más como candidato que como ministro y eso es un problema para las instituciones".

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