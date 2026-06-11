Óscar López denuncia que "hay jueces que prevarican" y asegura que el Gobierno "no se dejará atropellar" por los tribunales

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la celebración del acto de inauguración de la 15ª edición del South Summit Madrid 2026, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España)

El contexto A raíz del estallido del caso Zapatero y de la investigación de las cloacas del PSOE, el ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños ha criticado la legitimidad de algunos procedimientos judiciales, poniendo como ejemplo la condena de García Ortiz.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, criticó duramente a ciertos jueces, acusándolos de prevaricar en medio de los frentes judiciales que enfrenta el Gobierno y el PSOE. Durante un evento de 'Público', donde se premió al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, López enfatizó que "la Justicia no gobierna", subrayando la separación de poderes. Afirmó que algunos jueces del Tribunal Supremo prevarican, en referencia a la condena de García Ortiz. Además, destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez actúa contra la corrupción y no se dejará confundir por intentos de mezclar situaciones para generar caos.

"Hay jueces que prevarican". Son las duras palabras con las que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, habló sobre la acumulación de frentes judiciales que se le han abierto al Gobierno y al PSOE en los últimos meses.

En un acto de 'Público' en el que fue premiado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz como ganador del Personaje del Año, López aseguró que, pese a las actuaciones de algunos magistrados, "la Justicia no gobierna". Además, aseguró que el Ejecutivo no se dejará "atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde".

Concretamente, López afirmó que "prevarican" algunos jueces del Tribunal Supremo, el órgano que condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos en relación con los delitos fiscales reconocidos por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. "Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entienda", ironizó, haciendo referencia a los argumentos que los jueces utilizaron en la sentencia contra el ex fiscal general.

Del mismo modo, el ministro incidió en la importancia de que la acción de los tribunales no invada las competencias de los poderes ejecutivo y legislativo: "El Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y la Justicia hace justicia", añadió, recalcando la importancia de "la separación de poderes.

"Desde luego que sí. Pero la Justicia no gobierna. Gobierna el Gobierno. Y gobierna gracias a los votos", subrayó el líder de los socialistas madrileños. Asimismo, defendió que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez "actúa siempre contra la corrupción".

"Pero tampoco hay nada peor que dejarse avasallar cuando no hay corrupción", alertó, para añadir a continuación que el Gobierno "no se va a dejar avasallar, ni se va a dejar atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde".

Fuentes del Gobierno aseguran a laSexta que López tiene el total respaldo de todo el Ejecutivo en estas declaraciones. Estas mismas fuentes trasladan que tienen el máximo respeto a la Justicia, pero que se reservan el derecho a opinar sobre determinadas sentencias o procedimientos que consideran "cuestionables".

Patxi López critica las "distintas velocidades" de la Justicia

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado este jueves que se hayan abierto causas judiciales contra su partido y el Gobierno a partir de "recortes de periódico" y que haya "distintas velocidades" para progresar en "ciertos procesos judiciales", así como sentencias "incomprensibles". López se ha expresado de esta manera a su llegada al pleno de la Cámara Baja, donde ha sido preguntado por la prensa por las palabras del ministro Óscar López.

El socialista se ha limitado a apuntar a que esas son declaraciones del ministro, pero ha pedido que sea cada ciudadano que "juzgue" con los hechos sobre la mesa. Preguntado también por las reuniones de la exmilitante Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con el que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha incidido en que la Justicia debe investigar todos los hechos de este caso y se expongan las pruebas para determinar qué sucedió.

Puente también critica el procedimiento contra Zapatero

Del mismo modo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respaldado a López, asegurando a través de la red social X que "las intervenciones de las comunicaciones debían venir precedidas de una autorización judicial para poder ser usadas en un juicio", haciendo referencia a la forma en la que se han obtenido los datos del teléfono de José Luis Rodríguez Zapatero que han respaldado su imputación.

"Pronto este hecho pacífico e incontrovertible dejará de serlo. Ya está empezando", ha concluido Puente.

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