Una réplica de la cruz de Gaudí o el papamóvil que usó Juan Pablo II: regalos y curiosidades de la visita de León XIV a Barcelona

Los detalles Durante 70 años, el Vaticano usó el mismo vino para sus misas, el de las Bodegas De Muller de Reus. Además, para que el papa Juan Pablo II pudiera entrar por la puerta estrecha del Santiago Bernabéu y del Camp Nou construyeron un nuevo papamóvil.

Nada más llegar a Barcelona, al papa León XIV le han entregado uno de los muchos regalos que ha recibido a lo largo de su visita por España. Pero quizás, este sea uno de los más espirituales. Porque al pontífice le han sorprendido con un báculo encabezado con esta cruz de Gaudí.

"El papa inaugura la Torre de Jesús y la cruz es lo que está arriba del todo", recuerda el escultor y joyero que ha creado dicho báculo, Joan Serramià. Porque ha seguido la misma idea para el obsequio para León XIV. Es decir, en lo alto del báculo hay una cruz hecha de porcelana sintética y apoyada en una pieza de plata. En ella, se han engarzado cuatro piedras recogidas en Reus, donde nació Gaudí. "A partir de aquí viene un fuste hasta llegar a la parte que toca el suelo, compuesta por cinco maderas de cinco continentes", continúa explicando el escultor y joyero.

Este regalo parte de una iniciativa popular que ha costado 3.700 euros. Todo para conseguir un objetivo: ver al papa usando el báculo en su acto en la Sagrada Familia. Porque "es un homenaje a Gaudí espectacular".

Vino y un 'papa-Panda'

Otra curiosidad del paso y de los actos de León XIV por Cataluña tiene que ver con el vino que se ha usado en las misas. El que aparece en el video que acompaña a esta noticia es el vino de misa que utilizó el Vaticano durante 70 años.

"A partir de León XIII en 188, consecutivamente pasando por Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII hasta Juan XXIII", ha explicado el propietario de las Bodegas De Muller, Eduard Martorell. Una empresa de Reus que continúa suministrándolo a las archidiócesis de 60 países, entre ellas, a la de Barcelona. "Sería un gran honor que el papa oficiara la misa con nuestro vino, sería un gran honor".

Y hay más curiosidades, porque no podemos olvidarnos del 'papa-Panda', el coche construido por SEAT en 15 días para la visita de Juan Pablo II en 1982. Tal y como ha explicado el responsable de SEAT Históricos, Isidre López: "Se dieron cuenta de que el coche oficial del Vaticano no cabía por la puerta de acceso al Santiago Bernabéu y al del Camp Nou".

Ahora, León XIV ha recorrido las calles de Barcelona con un papamóvil diferente al que ha utilizado en Madrid y ojo porque, aunque ha estado 44 años parado, sigue funcionando. "Por supuesto, está en marcha, puede funcionar en cualquier momento".

Y, si fuera necesario, en perfecto estado de revista para una misión papal más.

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