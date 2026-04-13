Gabi Sanz afirma que la operación Kitchen es algo que un Estado "debe depurar": "No es admisible que un Gobierno espie a sus ciudadanos y políticos"

El periodista Gabi Sanz sentencia la operación Kitchen, tras conocer que el principal investigador de la operación Kitchen ha ratificado que la trama se refería a Mariano Rajoy como 'El Asturiano' y 'El Barbas'. En el vídeo, los detalles.

El principal investigador de la operación Kitchen ha ratificado que la trama se refería a Rajoy como 'El Asturiano' y 'El Barbas'. Estos apodos, que apuntan directamente al entonces presidente del Gobierno, no fueron suficientes para el juez García Castellón, que decidió cerrar la causa contra él por falta de indicios.

Tal como explica el jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, explica que el primer testigo del juicio de la Kitchen, Gonzalo Fraga, que es el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos que llevó a cabo la investigación, está confirmando todos los motes que aparecen en el sumario, entre otros, el de 'el asturiano' que era de Mariano Rajoy.

Según afirma el periodista Gabi Sanz, de Vozpópuli, "la operación Kitchen es algo que un Estado debe depurar". Así, y según reacciona, "vamos a ver en qué queda esta acusación del policía ante el tribunal", en referencia a Rajoy, pero "creo que se debe depurar porque no es admisible que un Estado del Gobierno, sea del signo que sea, espíe a sus a sus ciudadanos y a partidos políticos, en una democracia", sentencia Sanz.

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