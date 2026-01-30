El filósofo David Vico, sobre el doloroso funeral por las víctimas de Adamuz: "Los duelos son absolutamente necesarios para asumir la muerte"

Desde la filosofía, David Vico ha reflexionado sobre el duelo y la muerte en Al Rojo Vivo y ha subrayado que cuando la muerte irrumpe de forma inesperada "no solo genera dolor, sino también espanto".

El descarrilamiento de Adamuz se cobró la vida de 45 personas, y ayer fueron 45 familias las que lloraron, reclamaron y despidieron a sus seres queridos en el funeral celebrado en Huelva. Entre los testimonios más destacados estuvo el de Liliana Sáez, que perdió a su madre en el accidente y que, en nombre de todas las familias, pidió "la verdad por los 45 del tren". "Solo la verdad nos ayudará a curar heridas que nunca cerrarán", ha afirmado.

Desde la filosofía, David Vico ha reflexionado sobre el duelo y la muerte en Al Rojo Vivo: "Los duelos son absolutamente necesarios para asumir y comprender la pérdida. La muerte forma parte de la esencia humana; es la única certeza metafísica que tenemos al nacer, aunque siempre esperamos que llegue tarde y que ese encuentro se retrase lo máximo posible".

Vico ha subrayado que cuando la muerte irrumpe de forma inesperada "no solo genera dolor, sino también espanto". "Lo que nos asusta no es la muerte en sí del familiar, sino no poder volver a estar con él. El ser humano sufre hasta lo más profundo al no poder compartir de nuevo la vida con esa persona", ha explicado.

Por último, el filósofo insistió en la necesidad de la verdad y del tiempo para transitar el duelo: "Es imprescindible un proceso largo de entendimiento, no solo de lo ocurrido, sino de quiénes somos y de cómo es la vida, para poder seguir adelante".

