El PSOE ha conseguido cerrar un pacto con ERC que incluye el traspaso de Rodalies a Cataluña y la asunción de parte de la deuda catalana por parte del Estado. Ahora, la única incógnita que queda por despejar es saber qué ahora Puigdemont.

Los socialistas se han mostrado optimistas sobre las negociaciones con Junts, partido con el que han vuelto a reunirse en Bruselas.

Fidel Masreal se ha pronunciado sobre esta situación en Al Rojo Vivo, confesando que a Junts "no le gustó nada" el acuerdo al que llegó el PSOE con ERC. "No solo por el contenido, si no porque hay una competencia política", ha aclarado.

El periodista ha recordado que las tres principales condiciones de Puigdemont son la amnistía, el mediador y el reconocimiento de Cataluña, tres conceptos que recoge el pacto al que han llegado los socialistas con ERC. "Compagina las tres ideas, aunque desde Junts consideran que descafeinadas".

De esta forma, Fidel Masreal ha confesado que desde el partido han reconocido que existe "un juego de suspicacias y de poder vender a su propia gente que el pacto que logren es mejor que el que ha obtenido su adversario principal".

Por otro lado, el periodista ha reconocido que en las negociaciones con Junts será fundamental que la ambición política del partido independentista conviva con el concepto de la seguridad jurídica para que la ley de la amnistía pase el filtro constitucional.