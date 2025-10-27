Ferreras, sobre Vito Quiles: "Ni periodista ni pseudoperiodista, es un agitador de ultraderecha que se inventa bulos"

El presentador de Al Rojo Vivo ha reaccionado a la llegada del agitador ultra a la Universidad de Valencia, donde se repiten los incidentes de Málaga: más de 300 personas protestaron para impedir su discurso, en medio de un amplio dispositivo policial.

Vito Quiles ha llevado su gira ultraderechista a la Universidad de Valencia, donde pretende lanzar su mensaje "patriótico" tras su paso por Málaga, escenario el viernes de enfrentamientos entre seguidores y detractores. Esta gira, iniciada el 16 de octubre en Barcelona, tiene como objetivo provocar y mantener viva la polarización política y social.

En Valencia, los incidentes se repiten: más de 300 personas protestaron para impedir que el discurso ultra entrara en la universidad, en medio de un amplio dispositivo policial.

Al respecto, el presentador y director de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras ha sido tajante sobre Quiles: "Periodista no, y pseudoperiodista tampoco. Es un agitador de ultraderecha que se inventa bulos".

Además, el presentador ha hecho alusión a una información publicada por La Razón, que accedió al audio de una conversación entre Quiles y el concejal de Alfafar, Marcos González, revelando el modus operandi de Quiles y Alvise Pérez en la fabricación de bulos. Uno de ellos, precisamente, fue el difundido durante la DANA, en el que acusaban falsamente al Ayuntamiento de Alfafar de tirar ropa donada, cuando en realidad se trataba de material apartado por no estar en condiciones.