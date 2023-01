Antonio García Ferreras ha criticado al presidente de Castilla y León tras culpar al Gobierno central de la polémica por el protocolo antiaborto anunciado por el vicepresidente García-Gallardo.

"No me resulta sorprendente viniendo de Mañueco. Mañuco dice que la culpa de todo es de Pedro Sánchez, sin escrúpulos. Se ha metido en un lío enorme su Gobierno, el lío lo ha provocado su Gobierno, su vicepresidente. No fueron capaces de reaccionar a tiempo y ahora la culpa es del Gobierno de Pedro Sánchez", ha criticado el director de ARV.

Ferreras ha remarcado que "a día de hoy Mañueco sigue sin ser capaz" de reconocer que su vicepresidente "mintió": "Nos es un invento del Gobierno de coalición ni de Pedro Sánchez, su vicepresidente lo dijo varias veces y fue apoyado por la dirección nacional de Vox".

"Vox dijo que que había un protocolo obligatorio para los médicos, no es un invento del resto de la humanidad", ha zanjado el presentador.