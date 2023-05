Los insultos racistas que sufrió Vinicius Jr. en Mestalla en el último encuentro de La Liga entre el Real Madrid y el Valencia C.F han provocado numerosas reacciones políticas. Además de las abundantes condenas a lo sucedido, llamaba la atención la reacción de Borja Sanjuan Roca, candidato a la alcaldía de Valencia por el PSOE, que ha querido aclarar su postura en Al Rojo Vivo.

El candidato había expuesto que "no se puede tolerar ningún insulto racista, pero tampoco que Ancelotti acuse a todo el estadio de algo que no ha ocurrido". "Mestalla es mucho más que Vinicius y las mentiras de nadie, aunque el que las diga se sienta respaldado por todo el poder mediático del Madrid", añadió.

Así, en una entrevista en Al Rojo Vivo, ha defendido que ayer hubo "cuatro o 40 energúmenos que insultaron a Vinicius de forma racista y que la casi totalidad de Mestalla desearía que se identificara y no pudieran entrar al campo". "Lo que también la unanimidad de Mestalla dice es que no podemos tolerar que se nos imponga un relato desde Madrid desde el cuál todo Mestalla es racista, porque eso es falso", ha aseverado.

Una entrevista que ha derivado hacia la tensión tras las reprimendas de Antonio García Ferreras: "¿Usted no vio lo que ocurrió ayer en Mestalla? ¿A usted le parece bien que 4, 40 o 400 le llamen 'puto mono'? ¿De qué me habla de relato de Madrid? ¿Le insultaron ayer de manera racista sí o no?". Puedes escuchar la entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.