Ferreras reacciona a las palabras de Aznar de 'el que pueda hacer que haga': "Su ejercicio de responsabilidad sería el de callarse un poco"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, comenta en directo las palabras que el expresidente José María Aznar ha pronunciado tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Justo el día en que se conoce el sumario del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su antecesor, José María Aznar, ha vuelto a recuperar su "el que pueda hacer, que haga", frase que señaló cuando Pedro Sánchez volvió a ganar La Moncloa en 2023.

"José María Aznar ha aparecido. Últimamente, estaba muy calladito con ese tema. ¿Por qué será? No se pronunciaba mucho sobre este asunto, pero ha mandado un mensaje", decía el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, antes de dar paso a las declaraciones del expresidente.

"En esta situación insostenible de España, esa frase de que 'el que pueda hacer que haga' cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a actuar y a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos", ha pronunciado Aznar.

Ante estas palabras, la reacción de Ferreras ha sido contundente: "Hombre, él un referente de autoridad moral respecto a la corrupción no es. O hacemos la lista de la corrupción en su Gobierno... A lo mejor su ejercicio de responsabilidad sería el de callarse un poquito".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido