Los detalles Mientras aumenta la preocupación mundial, la administración Trump ha prohibido y limitado a sus investigadores a participar en conversaciones con la OMS, lo que complica la cooperación sanitaria internacional esencial para frenar el brote de esta agresiva variante del virus.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido no implicarse en el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo, mientras que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, advierte sobre la rápida propagación del virus. La situación en el país africano es crítica, con más de 900 casos sospechosos y 220 muertes. Adhanom ha señalado que el retraso en la detección del brote ha complicado la contención de la epidemia. La administración Trump ha limitado la participación de sus investigadores en conversaciones con la OMS, dificultando la cooperación internacional necesaria para controlar el brote.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira hacia otro lado con el brote de ébola en República Democrática del Congo, a donde este martes llega el director de la Organización Mundial de la Salud.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha asegurado que el "brote de ébola en la República Democrática del Congo se está propagando rápidamente". Allí la situación está descontrolada, el nivel de riesgo ha aumentado a "muy alto" y los sanitarios están desbordados.

Los casos sospechosos superan ya los 900 y las muertes sospechosas alcanzan las 220 en territorio congoleño. Así lo confirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una reunión ministerial virtual convocada por el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), en la que alertó de que el brote "se está propagando rápidamente".

"El retraso en la detección del brote significa que ahora estamos tratando de recuperar terreno ante una epidemia que avanza muy rápido", señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reiteró que la OMS y sus socios están "ampliando urgentemente las operaciones", pero que "en este momento la epidemia nos está superando".

Según los datos actualizados expuestos por el director general de la OMS, la RDC registra hasta ahora 101 casos confirmados y 10 muertes confirmadas. Sin embargo, insistió y subrayó que "la epidemia en la RDC es mucho mayor", con más de 900 casos sospechosos y 220 muertes sospechosas.

Pero mientras aumenta la preocupación mundial, la administración Trump ha prohibido y limitado a sus investigadores a participar en conversaciones con la OMS. Lo que complica la cooperación sanitaria internacional esencial para frenar el brote de esta agresiva variante del virus.