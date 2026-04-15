Ferreras reacciona al comportamiento del diputado de Vox expulsado del Congreso: "Terrible espectáculo, solo le faltó decir 'quieto todo el mundo'"

El presentador de Al Rojo Vivo ha reaccionado contundente al comportamiento que tuvo un diputado de Vox con la Presidencia de la Cámara, que finalmente fue expulsado del Congreso: "Creo que nunca se había vivido un momento tan violento", afirma Ferreras.

José María Sánchez, diputado de Vox, ha sido expulsado del pleno del Congreso de los Diputados tras encararse con la Presidencia. El diputado ha justificado su comportamiento asegurando que Jordi Salvador, diputado de ERC, les ha llamado "asesinos y criminales", palabras que Salvador ha negado.

"Creo que nunca se había vivido un momento tan, tan, tan violento por parte de un diputado con la Presidencia de la Cámara", afirma Antonio García Ferreras tras ver las imágenes. Y efectivamente, confirma la periodista parlamentaria María Llapart, de laSexta, que "nunca habíamos visto que un diputado asaltara la mesa de la Presidencia".

De hecho, informa la periodista que "es la primera vez que hay una expulsión de la sesión en el Congresodurante esta legislatura. Hoy, aquí en el Congreso, se habla de anomalía, de vergüenza y de lamentable".

"El espectáculo fue absolutamente terrible y de una violencia brutal. Solo le faltó decir 'al suelo todo el mundo' y alguna cosa más", reacciona contundente Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.