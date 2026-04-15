Mario Saavedra analiza la situación de la guerra en Irán: "Netanyahu se está dando cuenta de que no va a ganar"

El periodista Mario Saavedra ha destacado en Al Rojo Vivo que Netanyahu se está dando cuenta de que va a depender de lo que "Teherán quiera", señalando que no van a dejar que siga bombardeando el Líbano.

Mario Saavedra ha recordado un artículo publicado por 'The New York Times' en el que se reconstruía cómo se gestó la guerra en Irán. Todo ocurrió porque Netanyahu fue a la Casa Blanca y le prometió a Donald Trump "el oro y el moro".

"Netanyahu se fio de sus instintos y dijo que iba a ganar esta guerra", ha apuntado, destacando que ahora se está dando cuenta de que eso no es así o de que, al menos, va a depender de lo que "quiera Teherán".

El periodista ha asegurado que Irán no va a dejar pasar que Israel "siga bombardeando" el Líbano. "El Líbano es el punto clave de estas negociaciones", ha recalcado.

Saavedra ha explicado que los hechos sobre el terreno señalan que hubo una reunión entre libaneses e israelíes en Washington, algo inédito, donde se habló de desarmar a Hizbulá, algo que ha advertido que podría suponer "una vuelta a la guerra civil" porque no se van a dejar desarmar.

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