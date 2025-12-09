Ferreras, sobre los 'protocolos de la vergüenza' de Ayuso: "Murieron más de 7.200 personas, algunos expertos dicen que podrían haber sobrevivido más de 4.000"

Antonio García Ferreras reacciona a la ausencia de Carlos Mur y Pablo Busca, exaltos cargos de Ayuso, en los Tribunales, día en que tenían que declarar por estos protocolos. En el vídeo, los detalles.

Dos exaltos cargos de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Pablo Busca, dos de los responsables de los ya llamados 'protocolos de la vergüenza' de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del COVID-19, no se han personado en los juzgados. Por su parte, Javier Martínez Peromingo, el creador de dichos protocolos, ha reconocido ante el juez que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso (Carlos Mur).

En este caso, subraya el conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, "hay tres imputados fundamedntal y a dos de ellos no les localizan. Y lo descubren hoy. Imagínense los representantes de las familias que llevan cinco años luchando por ello".

Tal como recuerda Ferreras, en la pandemia del COVID, hace cinco años, la Comunidad de Madrid quería evitar un colpaso sanitario y pusieron en marcha estos protocolos: "Murieron más de 7200 mayores, algunos expertos dicen que podrían haber sobrevivido más de 4.000. Suena durísimo", señala Ferreras. Y zanja: "Y suena más trodavía más brutal que hoy sigan sin localizar a dos de los imputados que tenían que declarar".