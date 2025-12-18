Ferreras, contra las palabras de Óscar Puente hacia Eduardo Madina: "Es de un nivel bajísimo, es un comentario miserable"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, critica el comentario que el ministro de Transportes ha realizado contra el socialista Eduardo Madina por decir que la legislatura está terminada desde hace mucho.

El socialista Eduardo Madina afirmó en una de sus intervenciones en la Cadena SER que esta legislatura había terminado hace ya mucho tiempo, comentario que no cayó bien al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien respondió sin rodeos en sus redes sociales: "El que está acabado eres tú".

Cabe recordar que Madina se presentó como candidato a las primarias del PSOE en 2014, compitiendo contra Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias, y quedó en segundo lugar con el 36,15 % de los votos, por detrás del actual presidente del Gobierno.

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, asegura que esto genera una profunda tristeza en el PSOE: "Es de un nivel bajísimo. Puente, de nuevo, con un comentario miserable contra un socialista que se jugó la vida por la libertad y el terrorismo. Puente está a un paso de acabar cuestionando que Madina se jugó la vida por defender las ideas de gente como Ramón Rubial".

Y añade: "¿Qué pasa que nadie puede decir en el PSOE que estamos ante un final de ciclo? No recuerdo a Puente tan agresivo con presuntos delincuentes como Ábalos y Santos Cerdán".

