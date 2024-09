Antonio García Ferreras ha reaccionado al debate que está generando el pacto alcanzado entre PSC y ERC. Un acuerdo sobre el que todavía existen muchas dudas y que ha generado también preocupación entre algunos socialistas.

"El problema es que todavía no sabemos de qué hablamos exactamente", ha señalado el presentador, destacando que "no es serio" que todavía no sepamos qué significa este acuerdo.

"¿Es financiación, concierto o cupo?", se ha preguntado el director de Al Rojo Vivo, señalando que mientras que desde el PSOE aseguran que esto no significa una cesión total, ERC sigue insistiendo en que esto es un concierto.