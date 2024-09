Semana clave para salir de dudas en torno al embrollo dialéctico generado en torno al pacto alcanzado entre el PSC y ERC por el que Salvador Illa se convirtió en president de la Generalitat. Concierto, cupo o financiación singular son los tres conceptos sobre la mesa que más allá de las críticas de la oposición, también ha generado malestar en las filas socialistas, y más, en vista al Congreso del PSOE previsto para finales de noviembre. Mientras algunos, como el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo apuntan a que el encuentro será una "purga", la portavoz del PSOE, Esther Peña, llamó este lunes a los presidentes autonómicos a tener "agallas" y presentar propuestas sobre la financiación que desean para sus regiones.

Con el fin de garantizar los apoyos necesarios en el Parlament de Catalunya para convertir a Illa en president, los socialistas catalanes y los republicanos alcanzaron un acuerdo con compromisos que implicaban también al Gobierno central. Uno de ellos es la financiación singular para Cataluña. Un nuevo modelo que, sin embargo, todavía no ha sido explicado desde ninguna de las partes. Algo que suscitó muchas dudas entre los barones socialistas ante la posibilidad de que la región gestione al 100% sus impuestos, es decir, que se establezca un 'cupo a la catalana' como el vasco.

Críticas internas que podrían haber llevado a la Ejecutiva del partido, y más en concreto, a su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar al próximo mes de noviembre un Congreso Federal, donde para muchos el principal objetivo es calmar la tensión entre sus filas. Una idea que comparte el líder de la oposición quien este martes ha augurado que este encuentro no será más que una "purga" que busca "alinear" a los suyos tras "la figura de su amado líder".

"El independentismo, después del 'procés', se ha dado cuenta de que es muy difícil sacar a Cataluña del Estado. Por eso, ha optado por que las instituciones del Estado abandonen Cataluña", para lo que "solamente necesita es un Gobierno interesado y sin convicciones que lo permita". A ojos de Feijóo, esta es la razón por la que el PSOE hace la convocatoria federal "anticipando lo que va a ocurrir que es una purga de los antiguos dirigentes del antiguo Partido Socialista Obrero Español".

Una redefinición que también ha vaticinado en sus páginas de este martes el diario 'El Mundo', donde se sostiene que en el próximo mes de febrero habrá un nuevo mapa regional del PSOE. Por un lado, cuentan que se contemplan la renovación de liderazgos en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Madrid, aunque tampoco se descartan en la Región de Murcia o Extremadura. Eso sí, es pronto para vaticinar cambios, puesto que los Congresos regionales serán a finales de diciembre y enero de 2015.

Cabe destacar que en cuanto al barón andaluz y madrileño -Juan Espadas y Juan Lobato, respectivamente-, el mismo Sánchez ya aseguró después de las elecciones europeas que habría qué ver que pasaba con estos territorios, donde no se obtuvieron buenos resultados. Respecto a la figura de Javier Lambán, no todo Aragón piensa como él y es que los socialistas de la provincia de Huesca no han apoyado esa condena al pacto fiscal con Cataluña. Por último y a pesar de que Luis Tudanca se haya mostrado crítico, este ya quiso marcharse tras perder unas segundas elecciones contra Mañueco, aunque le convencieron para que se quedara.

Habrá, entonces, que esperar hasta el mes de noviembre cuando unos 2.000 militantes socialistas se encuentren en Sevilla para vaticinar con más información esos posibles cambios en los liderazgos socialistas que no se consumarían hasta inicios de años. Por el momento, no obstante, la portavoz de la formación, Esther Peña, mandó este lunes un recado a todos los presidentes autonómicos, incluidos sus barones: "Me gustaría que (...) tengan también las agallas de mostrar una propuesta que defienda el interés de sus vecinos, que defienda el interés de sus territorios y que defienda los servicios públicos. Ahí quizá entremos en un debate que será mucho más interesante", aseguró Peña.

Montero lo explica

Para la redefinición socialista quedan todavía semanas, sin embargo, solo quedan horas para que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explique los detalles en términos fiscales y de financiación el acuerdo alcanzado entre PSC y ERC. Lo hará este miércoles a las 11:00 horas en el Senado, después de haber evitado hacerlo en el Congreso.