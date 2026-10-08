Ferreras, tras la muerte de Maricarmen: "Es una vergüenza que ni en la Asamblea ni en el Ayuntamiento de Madrid no se haya podido celebrar un puñetero minuto de silencio"

El periodista Antonio García Ferreras critica que los grupos parlamentarios no se hayan puesto de acuerdo para guardar "un puñetero minuto de silencio" en la Comunidad y en la ciudad de donde era Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció en un hospital 15 días después de ser desahuciada.

El PP rechaza guardar un minuto de silencio por Maricarmen, la mujer de 87 años que se ha convertido en todo un símbolo en la lucha por la vivienda en España, e intenta justificar lo injustificable: “No vamos a contribuir a su utilización política".

Ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad de Madrid, el lugar de donde era Maricarmen, los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo para guardar un minuto de silencio. En el Ayuntamiento de Madrid, Más Madrid y PSOE sí han guardado este jueves ese silencio.

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, critica: "Un minuto de silencio, un puñetero minuto de silencio. Ha sido imposible en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Tampoco en las Cortes Aragonesas. En las Valencianas, en cambio, sí, aunque Vox se ha levantado".

Así, Ferreras recuerda que Maricarmen ha sido crítica con todas las Administraciones, también con el Gobierno de España, y como le dice el politólogo Santiago Martínez-Vares, en el debate político de Al Rojo Vivo, puede tener autoridad moral para decir que este Gobierno lleva ocho años y que a lo mejor debería haber afrontado este tema antes".

Pero, tal como señala Ferreras, "eso no significa que ahora mismo la gente se esté arrojando el cadáver de Maricarmen unos a otros. Eso es una vergüenza. Que en la Asamblea de Madrid, la tierra de Maricarmen, no se pueda celebrar un minuto de silencio con el acuerdo de todos los grupos políticos es incomprensible. Es tremendo".

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