Ferreras, tras llamar el PP "sucios" a los acampados de Sol: "Es impresentable, creo que se está pegando un tiro en el pie"

El presentador de Al Rojo Vivo reacciona a los comentarios que publicaron las Nuevas Generaciones del PP sobre los acampados de Sol tras la gran tromba de agua que cayó este martes en Madrid.

La precamapaña para las elecciones generales del 29N ha comenzado y los partidos enseñan ya toda su artillería. Este martes, tras la gran tromba de agua que cayó en Madrid, las Nuevas Generaciones del PP se burlaban de los acampados en Sol: "Por primera vez en días se duchan", escribían en su cuenta de X.

"El PP creo que se está pegando un tiro en el pie", afirma Antonio García Ferreras, recordando este hecho: "Haciendo bromitas con la acampada en la Puerta del Sol llamándoles sucios. Es absolutamente impresentable". Sin embargo, y pese a todo, "la gente de la acampada allí sigue y crece, a pesar del diluvio".

Desde la misma Puerta del Sol, Julio Suárez, periodista de laSexta, nos enseña en el vídeo que encabeza estas líneas cómo han tomado medidas para protegerse después de las grandes lluvias.

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