Ferreras, sobre Junts tras su "ruptura" con Sánchez: "Esta vez creo que sí va en serio, hay un antes y un después en la comparecencia de Puigdemont"

"Creo que esta vez no hay postureo", afirma Antonio García Ferreras, tras la decisión que ha tomado la cúpula de Junts de romper con el Gobierno de Pedro Sánchez. En el vídeo, los detalles.

Junts ha decidido romper con Pedro Sánchez (a la espera de lo que diga su militancia, que votará este miércoles) pero no del todo, porque romper del todo sería, como dice Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, "votar 'no' a todo, y esto es algo que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, no ha dicho", señalando a la entrevista que minutos antes había realizado en 'Al Rojo Vivo'.

O "romper del todo sería apoyar una moción de censura, cosa en la que parece que no están", añade el periodista, sin embargo, es cierto que sí "rompen porque elevan el precio e introduce una mayor presión ambiental".

Por su parte, y tras escuchar este análisis de Basteiro, Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, cree que esta vez los de Puigdemont sí van en serio: "Creo que esta vez no hay postureo, sino que Junts está diciendo que va muy en serio. Yo creo que el enfado es monumental y hay un antes y un después en la comparecencia de este pasado lunes de Puigdemont". "Tengo realmente esa sensación", insiste Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de análisis político. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.