Antonio García Ferreras ha estallado en Al Rojo Vivo contra el racismo que sufrió Vinicius Jr. en el último partido de liga entre el Real Madrid y el Valencia C.F. El jugador acabó enfrentándose a una parte de la grada que le llamó reiteradamente 'mono' e incluso el presidente brasileño ha reaccionado ante la deplorable situación.

"En España el racismo campa a sus anchas por los estadios de fútbol. En España se puede llamar 'puto negro', 'puto mono', 'perro' o 'Vinicius muérete' y no pasa nada. No es la primera vez, y desgraciadamente no va a ser la última. Es un escándalo racista en el fútbol español, esta vez en Mestalla, donde el jugador ha sufrido insultos y ataques racistas, incluso antes de pisar el césped", ha aseverado Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

Al arranque del programa, el director de Al Rojo Vivo ha denunciado que "la brutalidad sigue presente en nuestros terrenos de juego y ni la Federación Española de Fútbol, ni la Fiscalía, ni la Comisión Antiviolencia se preocupan por ello".

Ferreras también ha destacado que "muchos de nuestros árbitros de nuevo poniéndose de perfil y permitiendo hechos que deberían ser también para ellos inaceptables": "La dimensión del racismo de nuestro fútbol ya es global. Aquí se consiente, se permite y se acepta con normalidad mientras los gestores de La Liga no se preocupan para nada ni de Vinicius ni de Williams. Esto es insoportable", ha zanjado.