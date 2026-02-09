Ferreras, tras las elecciones de Aragón: "Quien hable del futuro miente y Azcón lo sabe bien, que cuando convocó pensó que iba a sacar 32 escaños"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, afirma que no se puede hablar del futuro en unas elecciones, porque nadie sabe qué puede pasar. En este vídeo, podemos ver su reflexión, así como información sobre los resultados del PSOE.

Pilar Alegría ha igualado el peor resultado del PSOE en la historia de Aragón con 18 escaños. Sin embargo, la socialista hizo autocrítica con "mal resultado" y vaticinó una oposición "seria y responsable". El PSOE solo conserva cinco comarcas, algunas de ellas, vinculadas con territorios mineros, agrícolas y también industriales.

El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, sostiene que el PSOE nacional debería hacer "algo de autocrítica" y no decir sólo que ahora el PP depende más de Vox". Además, señala Montesinos que "el problema no solo es de Pilar Alegría, sino de la marca del PSOE y de la marca de Pedro Sánchez".

"¿O es que en Castilla y León alguien cree que el PSOE va a ir mucho mejor? O en Andalucía con la vicepresidenta María Jesús Montero?", se pregunta el periodista. Sin embargo, hablar de futuro a veces es demasiado aventurado porque nadie puede saber qué va a pasar. Y así lo ha dicho el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

"Quien hable del futuro, miente. Y Azcón lo sabe muy bien, que cuando convocó las elecciones creía que iba a sacar 32 escaños, o como poco, 30, y fíjate, lo que ha pasado", subraya Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de información y análisis sobre el PSOE tras las elecciones de Aragón de este 8 de febrero.

