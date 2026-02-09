Ahora

El especial 'ARV: Elecciones Aragón', lidera sobre su rival y reúne a casi un millón de seguidores

laSexta destaca con su especial sobre las Elecciones de Aragón, lo más visto de la cadena con 932.000 seguidores de media, con un 6,9% de cuota y 4.122.000 espectadores únicos, líder sobre su inmediato competidor.

El especial de laSexta 'ARV: Elecciones Aragón: el Año decisivo: el análisis' destaca entre sus emisiones de este domingo, convirtiéndose en el espacio más visto con 932.000 seguidores de media, un 6,9% de cuota -sube en Aragón al 9,3% de cuota- y 4.122.000 espectadores únicos, líder sobre su inmediato competidor, al que supera por +2,4 puntos durante su emisión.

También siguen con datos sobresalientes las ediciones de noticias de la cadena: laSexta Noticias 14 h, con Ana Cuesta, firma su segundo domingo más visto de la temporada y es líder sobre todos sus competidores privados y también frente a la cadena pública con 698.000 seguidores de media, un 9,6% y 1,7 millones de espectadores únicos.

La edición de las 20 h también se sitúa entre lo más visto de la cadena con 931.000 seguidores de media, un 8,1% de cuota y 2,5 millones de espectadores únicos.

Además, la cadena logra lo más visto en diferido del domingo pasado con 'Lo de Évole', tanto con 'Urdangarin/Cara' como con 'Urdangarin/Cruz', que suman +272.000 y +201.000 espectadores a sus entregas del 1 de febrero -las emisiones más vistas de la cadena esta temporada en este consumo- hasta conseguir, respectivamente, un total de 1.728.000 y 1.589.000 espectadores.

