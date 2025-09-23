Ferreras reacciona a las declaraciones de Mazón sobre el fallo de las pulseras: "El problema de Mazón es que es Mr. Bulo; posiblemente el mayor mentiroso de la política española"

Mazón afronta su segundo Debate de Política General y, en lugar de mostrar sensibilidad hacia las víctimas tras su gestión de la DANA, se escuda atacando a Sánchez y a la polémica de las pulseras. En Al Rojo Vivo, Ferreras lo tilda de "cara dura" y de insensible con las víctimas.

Carlos Mazón ha afrontado su segundo Debate de Política General como presidente de la Generalitat Valenciana. La sesión en Les Corts estuvo marcada por la catástrofe que ha sacudido la legislatura y ha puesto al presidente contra las cuerdas. Las víctimas estuvieron presentes mientras Mazón se defendía atacando a Sánchez y vinculando la polémica de las pulseras antimaltrato con su gestión: "Hemos reforzado la lucha contra la violencia sexual. Nosotros no hemos tenido que comprar las pulseras en AliExpress".

En Al Rojo Vivo, el presentador y director Antonio Ferreras ha criticado duramente la intervención de Mazón:"Las pulseras, las prostitutas, los bulos… El problema de Mazón es que es Mr. Bulo. Posiblemente uno de los mayores mentirosos de la política española; de la Comunidad Valenciana, seguro que es él. Además, miente sobre la tragedia que costó la vida a tantos valencianos por su incompetencia".

Durante el debate, la oposición, PSPV y Compromís, ha recibido al presidente con carteles que recordaban las 229 víctimas mortales, incluyendo algunos nombres. Sobre ellas, Ferreras ha señalado:

"Mazón es un cara dura y además sigue mostrando una alarmante falta de sensibilidad frente a las víctimas. Algunas ni siquiera quisieron entrar al hemiciclo. Por cierto, ¿ya se ha reunido con todas? ¿Las ha llamado?".